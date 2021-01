2021 sarà... Qatar 2022: alla scoperta del girone di qualificazione dell'Italia ai Mondiali

vedi letture

Girone tutto sommato abbordabile, quello che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021 per garantirsi un posto ai Mondiali di Qatar 2022. Il sorteggio del 7 dicembre scorso, in cui l'Italia partiva come testa di serie, ha permesso agli azzurri di evitare le big anche se le insidie ovviamente non mancheranno: dalla seconda fascia ecco la Svizzera di Vladimir Petkovic, quindi Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Il calendario dell'Italia

Giovedì 25/03/2021 Italia-Irlanda del Nord

Domenica 28/03/2021 Bulgaria-Italia

Giovedì 31/03/2021 Lituania-Italia

Giovedì 02/09/2021 Italia-Bulgaria

Domenica 05/09/2021 Svizzera-Italia

Mercoledì 08/09/2021 Italia-Lituania

Venerdì 12/11/2021 Italia-Svizzera

Lunedì 15/11/2021 Irlanda del Nord-Italia

L'analisi delle avversarie

SVIZZERA - Granit Xhaka la stella, Nico Elvedi l'uomo mercato, Remo Freuler la possibile rivelazione. Una Svizzera che per talento, forza e personalità è lontana dai picchi raggiunti nelle ultime edizioni delle grandi manifestazioni (ottavi di finale ai Mondiali '14 e '18 e agli Europei '16) ma che comunque merita rispetto e attenzione. Saranno gli uomini di Petkovic i principali avversari degli azzurri.

L'undici tipo : Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Son, Benito; Shaqiri, Seferovic, Embolo

IRLANDA DEL NORD - Johnny Evans la stella, Jamal Lewis l'uomo mercato, Kyle Lafferty la possibile rivelazione. Dopo il buon Europeo del 2016, l'Irlanda del Nord non è riuscita a fare il salto di qualità, vivendo un percordo altalenante alle qualificazioni per Euro2020. A preoccupare il ct Baraclough è soprattutto la scarsa tenuta difensiva, fatto che potrebbe svolgere un ruolo determinante nell'economia del girone.

L'undici tipo : McGovern; McLaughlin, Evans, Catchart; Dallas, McNair, Davis, McCann, Kennedy; Lafferty, Boyce

BULGARIA - Kiril Despodov la stella, Bozhidar Kraev l'uomo mercato, Filip Krastev la possibile rivelazione. Non la più semplice delle avversarie, quella emersa dalla quarta fascia per l'Italia di Mancini. Ma a livello di qualità non esiste paragone fra le due nazionali. Manca la stella e l'uomo in grado di caricarsi la squadra sulle spalle, ma la Bulgaria ha comunque giovani interessanti e spirito di squadra.

L'undici tipo : Lukov; Popov, Dimitrov, Angelov, Cicinho; Malinov, Tsvetkov; Delev, Nedelev, Despodov; Kraev