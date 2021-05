275 milioni per l'Inter, nessun cambio nell'azionariato. I dettagli dell'accordo con Oaktree

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'accordo fra l'Inter e il fondo californiano Oaktree Capital Management, che verserà alla controllante del club nerazzurro 275 milioni di euro. Di questi, 240 arriveranno direttamente nelle casse nerazzurre in più tranche e serviranno per il pagamento delle questioni pendenti (stipendi di squadra e staff) e per la gestione del prossimo anno sportivo.

A differenza di quanto circolato ieri mattina, il fondo Oaktree non entrerà direttamente nel pacchetto azionario nerazzurro, con LionRock che resta quindi proprietario al 31.05%. A tutela dei 275 milioni Oaktree ha ottenuto il pegno sul 68,55% di Great Horizon (la controllante lussemburghese dell'Inter): se dopo 3 anni Suning non dovesse riuscire a rimborsare il prestito, i californiani diventerebbero i padroni del club. Un po' come successo al Milan con Elliott.