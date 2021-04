38 anni, ancora in doppia cifra. E Quagliarella può ancora tornare di moda per una big

vedi letture

Con la rete segnata contro il Milan, Fabio Quagliarella è riuscito ad andare in doppia cifra in Serie A per il quinto anno consecutivo. Il record appartiene alla stagione 2018/19 quando sempre con la maglia della Sampdoria ha segnato 26 reti, vincendo la classifica marcatori. Questo per l'attaccante 38enne è il 18° campionato di massima divisione.

Un quadro che lascia pensare a una conferma almeno per un'altra stagione. Eppure a fine partita l'attaccante ha dichiarato: "È una domanda da fare al presidente, non mi ha chiamato nessuno e io vado avanti dritto per la mia strada".

A gennaio c'è stata la possibilità di tornare alla Juventus, con la quale ha iniziato il ciclo vincente che tutt'ora persiste: "Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così". Questo il suo post datato 7 gennaio, un "no grazie" ai bianconeri nella speranza di chiudere la carriera in blucerchiato.

Cambierà lo scenario? Le prestazioni in questa stagione hanno dimostrato che l'attaccante è ancora in grado di fare la differenza in Serie A. Anche in una big, magari part time. Una quarta punta pronta per ogni evenienza che può estrarre il coniglio dal cilindro con pochi minuti a disposizione.