A Parigi è Donnarumma-mania. Tutti lo attendono, la percezione è cambiata grazie all'Europeo

Il giro d'Europa di Gianluigi Donnarumma non è ancora finito. Dopo la trionfale cavalcata con la maglia azzurra, che lo ha portato da Roma a Londra, poi a Monaco e infine ancora nella capitale inglese, il portierone si prepara ad affrontare l'ultima tappa, quella definitiva: lo aspetta Parigi e il PSG, lo aspettano i tifosi che nell'ultimo mese hanno imparato a conoscerlo e non vedono l'ora di vederlo giocare insieme alle stelle del club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra essere cambiata la percezione intorno all'ex rossonero: L'Equipe gli ha dedicato la prima pagina e uno speciale nell'edizione di ieri e oggi sarà il giorno della firma e dei primi passi nel mondo PSG.

Amici e nemici - Un mondo in cui ritroverà qualche vecchia conoscenza, da Icardi a Leonardo fino al compagno di Nazionale, Marco Verratti. Donnarumma comincerà la nuova stagione dopo le vacanze, ad agosto, e inizialmente abiterà in albergo. Poi dovrebbe trasferirsi nella zona di Neully-sur-Seine, vicino a tanti nuovi compagni di squadra. Ce n'è uno che non è particolarmente contento del suo arrivo, ma che lotterà per mantenere il suo status all'interno della squadra di Pochettino: Keylor Navas venderà cara la pelle, ma Gigio sa bene che la pressione sarà altissima quando si comincerà a fare sul serio. A 22 anni sarà il debuttante più atteso in Champions League.