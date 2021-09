A Parigi Gigio non sorride più. E la Juve torna a pensarci

Due mesi fa volava da una parte all'altra trascinando l’Italia da assoluto protagonista alla conquista dell’Europeo, ora Gigio Donnarumma resta a guardare gli altri giocare. Tutti sapevano che la concorrenza con Keylor Navas non sarebbe stata semplice, ma la realtà è più dura di ogni prospettiva: su nove partite giocate fin qui dal PSG, 'Gigio" ne ha giocate due. E, racconta il Corriere della Sera, sotto la mascherina griffata "Ici c'est Paris" (che indossa religiosamente in panchina, ndr), è sempre più complicato trovare un sorriso.

IL FUTURO, LA JUVE CI PENSA - Dovesse la situazione proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi: la Juventus l’estate prossima potrebbe tornare forte su di lui, che non accetterà una seconda stagione da dodicesimo, anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Ma il tremendo avvio di Szczesny (che però ha un contratto a 7 milioni netti fino al 2024), potrebbe spingere i bianconeri a invertire la rotta, anche se trovare un acquirente per il polacco non è semplice.