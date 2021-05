"Abbiamo bisogno del miglior Saponara". Rivedi Italiano prima di Spezia-Napoli

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato anche di Saponara: "Sta abbastanza bene, ha avuto un problemino al piede ma stringe i denti, è un ragazzo che come mentalità ha fatto vedere che ci tiene, è un uomo squadra. Il gol lo ha aiutato tantissimo, si è allenato forte, come il resto della squadra, abbiamo bisogno del miglior Saponara e sono felice per lui".

