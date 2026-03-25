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Abodi: "Gattuso è la persona giusta. Playoff con l'Irlanda del Nord? Pensiamo positivo"

Abodi: "Gattuso è la persona giusta. Playoff con l'Irlanda del Nord? Pensiamo positivo"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:12Serie A
Andrea Piras
fonte da Roma, Lorenzo Beccarisi

A margine della presentazione del progetto "B4People", il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato anche del match di domani sera che la Nazionale di Gennaro Gattuso giocherà contro l'Irlanda del Nord per il primo turno del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali: "E' giusto essere concentrati sull'obiettivo. Siamo artefici del nostro destino. Se riusciamo ad esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l'avversario, la strada è quella di trovarci il 12 giugno tutti in Canada. Il calcio però, come sapete, ha delle regole che sono quelle del campo ci sono 90 minuti più altri 90 più recupero.

Gattuso secondo me è la persona migliore per poter dirigere quest'orchestra e sono convinto che saprà tirar fuori anche quello che è nel profondo remoto di ogni giocatore, anche di chi sta in panchina e anche di quelli che non giocheranno e non saranno in panchina ma saranno presenti segno della compattezza che si è ricreata attorno alla maglia azzurra e ritrovata dopo qualche mese. Pensiamo positivo".

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