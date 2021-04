Acerbi: "Certo, la Lazio crede nel quarto posto". E sull'Europeo: "Sarà una grande Italia"

"Credete nel quarto posto? Certo, certo siamo lì". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky', il difensore e leader della Lazio Francesco Acerbi. "Possiamo sbagliare poco ma abbiamo anche una gara in meno col Torino e potenzialmente siamo a -1 dal Napoli. Ci crederemo fino alla fine, anche perché abbiamo dimostrato sia in Champions che in campionato di poter rientrare tra le prime quattro".

In un altro passaggio dell'intervista Acerbi s'è soffermato sul prossimo Europeo: "Agli Europei le squadre saranno più forti rispetto a quelle fin qui incontrate. Ma si è creato un gruppo talmente sereno e coeso che sono straconvinto che faremo grandi cose. Abbiamo un gruppo solido e il gruppo alla fine è quello che emergerà. Dove arriveremo non lo so, ma secondo me lontano, sono sicuro che disputeremo un ottimo Europeo".