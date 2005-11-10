Ufficiale
Doppio acquisto in casa Atalanta, dall'Empoli arrivano i giovani Olivieri e Perillo
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Ufficiale un doppio rinforzo per il settore giovanile dell'Atalanta, che si assicura i giovani Francesco Olivieri e Diego Perillo.
A confermare il tutto lo stesso club nerazzurro tramite i propri canali ufficiali: "Atalanta BC è lieta di comunicare l’approdo al settore giovanile nerazzurro di due promettenti prospetti, vale a dire il centrocampista Francesco Olivieri, classe 2010, e l’attaccante Diego Perillo, classe 2009. Entrambi hanno vinto nella scorsa stagione lo scudetto della categoria Under 17 con l’Empoli; Diego Perillo si è anche laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana Under 17. Atalanta BC rivolge un caloroso benvenuto nel settore giovanile nerazzurro a Francesco e a Diego".
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