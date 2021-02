Ad Sassuolo: "Il Genoa ha tenuto Scamacca perché non è riuscito a prendere Niang"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato delle trattative per Gianluca Scamacca e di una telefonata avuta con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta di Modena: "Visto che con il cambio di allenatore stava giocando poco ho deciso di chiamare Preziosi per dirgli che se il giocatore non serviva al Genoa lo avremmo ripreso noi, ma la società ligure ha deciso di tenerlo perché non è riuscita ad acquistare Niang, che era il loro vero obiettivo".