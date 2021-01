Ad Sassuolo: "Locatelli-Man City? Discorso per l'estate, a gennaio niente cessioni importanti"

Pochi istanti al fischio d'inizio del match tra Sassuolo e SPAL, ma a tenere banco è il mercato in casa neroverde. Per parlare di questo, ai microfoni di RaiSport, è intervenuto l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Locatelli al City? È una buona cosa essere sulla bocca di tutti perché significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo perché a gennaio le opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione", le sue parole. Poi sugli obiettivi stagionali della squadra neroverde: "Vogliamo cercare di migliorarci, guardare di partita in partita e far meglio rispetto alla precedente. Sono tutte gare difficili, ma dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e ottenere risultati per andare avanti in ogni competizione", ha concluso Carnevali.