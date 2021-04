Adani: "L'Inter vince lo Scudetto grazie a Eriksen. Conte lascia la palla agli avversari e si riposa"

Daniele Adani, nel corso della trasmissione di Bobotv su Twitch, ha dato la propria lettura sull'Inter, spiegando come mai i nerazzurri stiano facendo così bene. "Mettendo dentro Eriksen l'Inter, nell'idea di Conte, con il compromesso che concede, lui gioca con l'idea dell'allenatore ma con le capacità tecniche del danese. Grazie a quello vincerà lo Scudetto. Come replica Conte nella sua identità? Lasciando la palla all'avversario, è il suo stile, la sua ricerca. Forse troppo, ma lui è sicuro, ed è protagonista anche quando ce l'hanno gli altri, perché lui preferisce... Roberto Carlos ha detto recentemente che il miglior modo per concedere il pallone è tenere la palla. Conte dice che riposa con la palla agli avversari, riposo e mi sento così. Dove secondo me Conte sarebbe attaccabile? Quando ha la palla, l'Inter sa quel che deve fare e lo fa bene. Poi che lo faccia girando un tempo in più, costruendo nell'area di rigore, ci sono 3-4 gol dell'Inter che sono bellissimi".