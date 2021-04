Adani su Gattuso: "Senza i tre mesi in emergenza, il Napoli avrebbe lottato per il titolo"

vedi letture

Daniele Adani, alla Bobo TV su Twich, parla di Gennaro Gattuso. "Se togliamo il periodo in cui non aveva nessuno, dove aveva 11-13 giocatori, ha fatto vedere grandi cose in campo. Puoi amare Gasperini, Conte, però il campo ha dato ragione a Gattuso. Se togli quei tre mesi lì, il Napoli avrebbe giocato per lo Scudetto".