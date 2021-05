Adani su Spalletti: "Il Napoli è una squadra adatta a lui. Ma De Laurentiis deve stare zitto"

vedi letture

L'ex difensore Daniele Adani in diretta su Bobotv ha promosso l'arrivo di Luciano Spalletti al Napoli pur spigando che ci potrebbe essere un'incognita sulla buona riuscita del rapporto: "È un grande allenatore e il Napoli è una squadra adatta a lui. Per me è un matrimonio che potrebbe andare bene sul campo. Fuori è un altro discorso e credo che sia impossibile che De Laurentiis non parli perché non è stato zitto neanche con Sarri che fece 91 punti".