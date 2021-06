Addio a Boniperti, Capello: "Presidente duro e severo. Ha contribuito a creare lo stile Juve"

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato Giampiero Boniperti, scomparso nella notte: "Mi ricordo molto bene il primo incontro con Boniperti, arrivai dalla Roma e inizio il glorioso ciclo proprio con lui. Entrò come presidente a metà anno nel 1971, iniziammo a vincere, l'unica cosa che conta. Era uin presidente molto severo e duro, ai tempi. In due ore faceva firmare i contratti a tutta la squadra a Villar Perosa. Non era come adesso, fu molto bravo a capire che doveva essere affiancato da un uomo mercato. Sapeva tantissimo di calcio, questa è stata la sua forza, con la FIAT e l'avvocato Agnelli alle sue spalle. Mi feci crescere i baffi una volta, telefonò a mia moglie e le disse di dirmi che stavo meglio senza. Come ho detto era molto severo e molto duro. Ha fatto cose importantissime per la Juve, ha contribuito a creare lo stile Juventus".