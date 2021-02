"Addio Italia dopo il Mondiale". L'annuncio di Mancini e il futuro ct: indicati 3 successori

Non sarò più il commissario tecnico della Nazionale dopo il Mondiale in Qatar nel 2022". L'annuncio è arrivato, nel corso della trasmissione 'Tiki taka', per bocca dello stesso Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che ha fatto sapere di voler tornare ad allenare una squadra di club dopo Europeo e Mondiale.

Nel corso dell'intervista Roberto Mancini ha quindi parlato anche dei suoi possibili successori. A suo avviso, tre i nomi più indicati degli altri per raccogliere la sua eredità: "Non lo so, ci sono tanti allenatori che possono farlo: Allegri, Ancelotti e Gasperini per esempio possono allenare la Nazionale”.