"Addio Milenkovic? Non mi risulta". Rivedi Iachini sul difensore della Fiorentina

Le era mai capitato che un giocatore dicesse di voler andar via? Le parole di Milenkovic possono minare l'equilibrio del gruppo? In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina ha risposto anche a queste domande: "Onestamente non mi hanno riferito che abbia dichiarato questo, non mi risulta. Ha un contratto anche per l'anno prossimo, io vedo solo l'impegno durante la settimana e chi può essere utile. Se dovessi verificare una cosa del genere non avrei dubbi a metter fuori lui o chiunque altro. Non ci sono state avvisaglie in questo senso".

