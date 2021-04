"Adesso vediamo il traguardo". Rivedi Conte dopo il pareggio tra Spezia e Inter

Quanto è vicino il traguardo? In conferenza stampa, dopo il pareggio contro lo Spezia, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto anche a questa domanda: "Le partite iniziano a diminuire e la meta iniziamo a vederla. È normale essere in fibrillazione, ma noi dobbiamo essere sereni e fare affidamento sulle nostre conoscenze. Anche con le gambe stiamo bene, siamo nelle condizioni di fare qualcosa di importante. Mi aspetto di vedere l’Inter che ho visto quest’anno e l’anno scorso. Di continuare a crescere. Stiamo vivendo un’esperienza nuova, l’anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League e secondi in campionato. Ora abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto e fare qualcosa di eccezionale, cosa che non solo l’Inter non ha fatto, ma tutte le squadre nell’ultimo decennio".

Rivedi il video con le parole di Antonio Conte!