Ag. Di Lorenzo: "Vuole legarsi al Napoli. È dall'estate che parlo con il club del rinnovo"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del suo assistito: "Rinnovo? Ne stiamo parlando dall’estate perché il volere del calciatore è legarsi al Napoli, con calma procederemo nel colloquiare col club. Speriamo che quest’anno ci regali lo scudetto, così chiudiamo il cerchio e poi Giovanni può scrivere un libro, una storia da ‘Libro cuore’. Lui è arrivato in ritardo al calcio importante, ma lui è l’esempio della meritocrazia e si è guadagnato tutto sul campo".

Crede che sia possibile la vittoria dello scudetto?

"Ci crediamo tutti, dai giornalisti ai tifosi passando per i calciatori stessi, però è meglio restare coi piedi per terra perché arriveranno anche dei momenti difficili e in quei casi non bisognerà farsi prendere dall’ansia".

Come vede Inter-Napoli?

"Secondo me andrebbe bene anche il pareggio".