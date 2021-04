Ag.Diallo: "Fu vicino alla Fiorentina, scelse il Mainz per Astori. E su Koné-Milan..."

Sì, Abdou Diallo in passato fu vicino a Fiorentina e Mainz. La Fiorentina però in quella posizione aveva un grande giocatore come Astori, lui capì che avrebbe giocato poco e quindi scelse il Mainz". Parole e pensieri di Jonathan Maarek, procuratore del difensore del PSG che stasera sarà tra i protagonisti della sfida contro il Manchester City valida per l'andata delle semifinali di Champions League".

Kouadio Koné è stato molto vicino al Milan. Perché ha scelto il 'Gladbach?

"E' stato difficile scegliere, ma per il giocatore giovane la Germania è considerata ancora uno step dove può giocare di più".