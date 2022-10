Ag.Donnarumma: "Se guardo indietro, posso dire che il PSG è stata la scelta giusta"

Nuova intervista rilasciata da Rafaela Pimenta, questa volta ai microfoni di 'Sky'. L'avvocatessa brasiliana che oggi rappresenta l'agenzia lasciata in eredità da Mino Raiola s'è espressa su diversi suoi assistiti. Tra questi c'è anche il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma: "Se oggi guardo indietro posso dire che quella fatta da Gigio è la scelta giusta: lui gioca, sta bene e non si lamenta. Possibile un ritorno in Serie A? Il futuro non si sa mai".