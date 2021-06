Ag. Mario Rui: "Non è all'Europeo anche per colpa del Napoli. Hysaj? Nessuna chiamata da Roma"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui e Elseid Hysaj, ha parlato dei suoi assistiti sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: "Mario Rui sta meditando e sta riposando: vuol ritornare ad essere il calciatore degli anni passati. Non è stato convocato dal Portogallo perché non ha giocato nell’ultima parte di stagione e sta smaltendo la delusione. Per la mancata convocazione, parte delle colpe sono del club, delle scelte allenatore e parte sono anche sue. Hysaj da Sarri? Non è così: la Lazio non mi ha mai chiamato, stiamo lavorando su altre situazioni ed ad oggi la Lazio non mi ha mai chiamato. Leggo ovunque questa indiscrezione: magari, riceverò questa chiamata tra una settimana ma ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Lazio e sto lavorando su altre situazioni. Magari, la Lazio mi contatta tra una settimana".