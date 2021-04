Ag. Piccoli: "Il futuro è suo. Ritorno di fiamma della Juve? Prematuro parlarne adesso"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport il procuratore Giuseppe Riso ha parlato di Roberto Piccoli, suo assistito: "Come Haaland? La cattiveria in campo è la stessa. Roberto è un killer d'area come Haaland e lo sta dimostrando. Vive per il gol: il futuro è il suo. Ritorno di fiamma della Juve? Prematuro parlarne adesso. L’interessamento della Juve è vero, ma è dell'Atalanta".