Ag. Rugani: "A Manna piace, ma l'Ajax ci corteggiava da giugno. Ci è piaciuto molto"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, spiegando che il giocatore non è stato vicino a diventare un rinforzo per gli azzurri di Antonio Conte: “Rugani al Napoli? Posso solo dire che Daniele che piace a Manna, di più non osso dirvi. L’Ajax è il club storico d’Olanda, sono stato lì quindici giorni ed è una società molto organizzata. Attenti a Farioli, da ciò che ho visto mi sembra molto preparato nonostante la sua giovane età".

L'avventura all'Ajax: "La soluzione Ajax ci è piaciuta molto perché son stati loro che dal 29 giugno mi hanno cominciare a chiamare per Rugani. Hanno fatto uno sforzo per prendere Rugani e questo ci è piaciuto molto. Il Napoli di Conte? Sarà tra quelle che all’improvviso, quando quaglia la situazione, farà un filotto di vittorie. E’ una squadra di qualità, il manico è giusto e la società è di alto livello”.

Il centrale italiano, come ha comunicato ufficiale del club bianconero qualche settimana fa, giocherà con la maglia del club di Amsterdam fino al termine di questa annata: il difensore si trasferisce in Olanda con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025.