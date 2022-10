Ag. Zanoli: "Il Napoli ci ha visto lungo, ora spero che abbia lo spazio che gli serve"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli: "Se il Napoli può fare un lungo cammino in Champions League? Intanto deve essere felice di questo risultato in questo girone, poi diventa tutto più selettivo e più impegnativo, è tutto da verificare. Se Zanoli riuscirà a trovare lo spazio giusto nelle prossime partite? Me lo auguro, il Napoli ci ha visto lungo. Credo che sia un patrimonio da attingere e tutelare anche e soprattutto per il Napoli, mi auguro che abbia lo spazio di cui necessita per esprimersi.

I trofei si vincono con la panchina lunga, il Napoli ha davvero lavorato benissimo e se ci fosse gli darei l’Oscar del mercato 2022. Hanno sostituito giocatori di peso all’interno dello spogliatoio. L’allenatore è uno dei top player del Napoli e sa benissimo che non esistono scusanti per poter arrivare in fondo quantomeno alla competizione nazionale”.