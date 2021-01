Agnelli lancia l'allarme: "Il calcio rischia grosso. Dobbiamo pensare al futuro di questo sport"

vedi letture

"Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all'industria e cosa significhi questa crisi per i club". Parla così Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA, nel corso di una diretta streaming su "News Tank Football" a proposito del momento complicato del calcio europeo generato dalla pandemia da Covid: "La Deloitte Money League annuncia una perdita di due miliardi di euro per queste due stagioni ma temo sarà di più. Nella scorsa stagione abbiamo avuto solo 3-4 mesi di stadi vuoti, di sconti commerciali, di sconti per le emittenti, mentre quella in corso sarà una stagione intera senza tifosi allo stadio. E per quanto riguarda i diritti tv, in Germania hanno perso il 10% e ci sono a livello internazionale broadcaster che non stanno pagando i loro debiti. Ecco perchè penso che questa stagione andrà peggio, riteniamo che la perdita complessiva di questi due anni per la nostra industria sia fra i 6,5 e gli 8,5 miliardi di euro. È nostro dovere pensare al futuro affinché il calcio resti, nei prossimi decenni, lo sport più amato al mondo", alcuni dei passaggi dell'intervento di Agnelli.