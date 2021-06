Agnelli: "Le scelte vanno contestualizzate. Era giusto esonerare Allegri, è giusto salutare Paratici"

E se poi ve ne pentite? Nella conferenza stampa con cui la Juventus ha salutato Fabio Paratici, Andrea Agnelli ha risposto a precisa domanda su eventuali futuri ripensamenti rispetto alla separazione col direttore sportivo, come di atto è avvenuto con Massimiliano Allegri: “Certe decisioni vengono prese in determinati momenti e vanno contestualizzate. Sostenere adesso che la scelta di due anni fa e quella di oggi implichi un pentimento implica un giudizio sbagliato. In quel momento era la decisione giusta, in questo momento è la decisione giusta. Secondo noi, ovviamente: non sono collegati".

