Aguero il più titolato nella storia del City: "Orgoglioso di questa squadra. Campioni!"

Sergio Aguero lascerà il Manchester City a fine stagione, dopo tanti successi conquistati. L'ultimo è arrivato oggi: si tratta della quinta vittoria in Premier League per il Kun, il calciatore più vincente della storia del club (15 trofei, agganciato David Silva) e unico sopravvissuto di quella squadra che aprì una nuova era del calcio inglese, nel lontano 2010/11. "Campioni! Orgoglioso di questa squadra. E sono cinque!", è il messaggio postato sui social dall'attaccante argentino.

Campeones ! Orgulloso de este equipo! Cinco #PremierLeague con #ManCity // Champions! Proud of this team! Five #PremierLeague titles with #ManCity 🏆🏆🏆🏆 🏆 pic.twitter.com/bCTt4rpO6t

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 11, 2021