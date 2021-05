Aguero saluta il City: “Non dimenticherò mai il primo titolo vinto con questa maglia”

Per Sergio Aguero, leggenda del Manchester City, quest’oggi contro l’Everton è stata l’ultima gara con la maglia degli Sky Blues. Nel postgara ha parlato così ai microfoni di SkySports: “Sono davvero felice, voglio dire grazie ai miei compagni di squadra, grazie di tutto. Sono un attaccante, il mio obiettivo è sempre stato quello di segnare, quindi sono felicissimo perché alla mia ultima partita sono arrivati due gol ed è fantastico”. Ha poi concluso: “Il primo titolo vinto con il City è stato il più importante per il club e per me. Sono felice perché non è facile giocare 10 anni per un club di questo livello".