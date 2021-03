Aguero lascia il City. La Juventus ci pensa: l'età non è un ostacolo, lo stipendio sì

La bomba di mercato l’ha sganciata il Manchester City. Sergio Aguero lascerà il club inglese a fine stagione e a fine contratto. Un affare a parametro zero che stuzzica tutte le big d’Europa, anche la Juventus. Secondo Tuttosport, per la società bianconera l’età non sarebbe un problema, così come la permanenza di Ronaldo: anzi, in questo caso più che a sostituire il portoghese l’argentino andrebbe a fargli da partner per rilanciare le ambizioni europee del club e di CR7. Il nodo diventa così l’ingaggio: attualmente, il Kun percepisce circa 15 milioni di euro in Inghilterra. Una cifra molto alta: anche con l’aiuto del decreto crescita, la Vecchia Signora avrebbe comunque bisogno di una mano dell’attaccante argentino.