Ai punti meriterebbe il Bologna, ma la Roma conduce 1-0 all'intervallo. Gol di Mayoral al 44'

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita tra Roma e Bologna, parziale di 1-0.

Pericolosi fin da subito gli uomini di Mihajlovic, che sfiorano l'immediato vantaggio due volte nell'arco di un minuto: prima all'8' con Palacio, il cui diagonale viene sporcato e non centra la porta, poi con Svanberg, alto col colpo di testa sul calcio d'angolo a seguire. Nessuna traccia della Roma per venti minuti abbondanti, ed è anzi ancora il Bologna a sfiorare il gol: sul calcio d'angolo di un Barrow molto preciso da fermo, la palla arriva sul destro di Soriano. Mirante, uscito in maniera un po' incerta, si aiuta con un mix tra istinto e fortuna, murando la porta. Cerca di suonare la carica Villar, con un tiro da fuori però innocuo al 24', ma è ancora il Bologna ad affacciarsi in avanti, specie con tiri dalla distanza: in porta ma non pericolosi quelli di Palacio e Barrow, alto quello di Schouten. Quando il primo tempo sembra concludersi sullo 0-0, con però il Bologna a meritare "ai punti", ecco l'inatteso vantaggio della Roma al 44', dopo un primo tempo di grande difficoltà per la squadra di Fonseca. A sbloccare la partita è Borja Mayoral: l'attaccante spagnolo è stato lanciato in campo aperto da Ibanez, e dopo aver vinto lo scontro fisico con Danilo, ha saltato Skorupski in uscita fuori dall'area, depositando poi nella porta vuota il pallone.