Ajax, Farioli: "La Lazio riempie bene l'area, serve attenzione. Godts? E' cresciuto tanto"

Il tecnico dell'Ajax, Francesco Farioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita della sfida contro la Lazio, valida per la sesta giornata di Europa League.

Atmosfera stupenda, che emozione è essere arrivato fino a qui?

"Come tutte le partite giocate in Europa rappresenta tanto per me, ma la cosa più importante è quello che rappresenta per l'Ajax e per la gente".

Dove può ancora crescere Godts che sta facendo benissimo?

"E' cresciuto tantissimo, è partito giocando con la seconda squadra l'anno scorso, per come è andato il mercato ha trovato tanto spazio ed ha risposto presente. E' bello che nei limiti che abbiamo in quella posizione, nella sua assenza tanti ragazzi hanno risposto presente facendosi carico della difficoltà che avevamo in quella posizione".

Teme le palle inattive e l'attacco della Lazio sulle fasce?

"Riempe bene l'area con giocatori che attaccano l'area, dovremo anche ripiegare con qualche giocatore in più quando ci sarà da difendere negli ultimi 16 metri. Una partita che si giocherà nei tanti momenti".