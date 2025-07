Ufficiale Porto, risoluzione del contratto per Anselmi: ora è tutto pronto per l'annuncio di Farioli

vedi letture

Cambio imminente sulla panchina del Porto. Il club lusitano ha infatti avviato le procedure per la risoluzione del contratto con l’allenatore argentino Martin Anselmi, come ufficializzato attraverso una nota ufficiale pubblicata nella giornata odierna. Il comunicato recita: “FC Porto - Futebol, SAD informa di aver avviato trattative con l'allenatore Martin Anselmi per risolvere il contratto di impiego sportivo in vigore da gennaio 2025”.

La separazione è ora formalmente in fase di definizione. Anselmi, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a lasciare il segno né in campionato né in ambito europeo, e il club ha deciso di intraprendere un nuovo percorso tecnico. Il nome scelto per la successione è quello di Francesco Farioli, profilo giovane ma già molto apprezzato per la sua visione moderna del calcio.

Dopo le esperienze in Ligue 1 con il Nizza, in Turchia con l’Alanyaspor e soprattutto in Olanda con l'Ajax, Farioli è pronto per una nuova sfida in un club storico e ambizioso come il Porto. La trattativa per portare l'ex collaboratore di Roberto De Zerbi in Portogallo sembra ben avviata e, salvo colpi di scena, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.