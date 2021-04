Ajax-Roma, Gravenberch avverte: "Se giochiamo come contro il Lille possiamo qualificarci"

Ryan Gravenberch ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale dell'Ajax alla viglia della sfida contro la Roma: "Dobbiamo mostrare un buon gioco. Proprio come abbiamo fatto contro il Lille. Se saremo in grado di mettere in pratica quel che sappiamo fare, dovremmo farcela anche contro la Roma". 18 anni, il centrocampista è una delle più belle realtà del calcio olandese e per movenze è paragonato a Paul Pogba. Nell'ultima finestra internazionale ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore, giocando, se pur mai dall'inizio, tutte e tre le partite di qualificazione ai Mondiali. Con l'Ajax in questa stagione ha raccolto 37 presenze in tutte le competizioni, segnando 4 reti.