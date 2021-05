Al 45' è solo 2-0 tra Italia e San Marino: in gol Bernardeschi e Ferrari

Italia-San Marino 2-0 al 45'

Servono ben trentuno minuti all'Italia per sbloccarla contro San Marino: penultima amichevole pre Europeo, al 45' è però solo 2-0. Un test importante dove Mancini mette in campo di fatto tutti i giocatori ancora in dubbio per completare la lista dei 26 che il ct invierà entro lunedì alla UEFA. Ben messo, San Marino impedisce all'Italia di rendersi pericolosa fino al 31' quando Bernardeschi, da fuori, con un tiro incrociato trafigge Benedettini. Il portiere della Nazionale del Titano poi è tutt'altro che impeccabile quando smanaccia sui piedi di Ferrari, due minuti più tardi, per il raddoppio azzurro. Segnali per Mancini? Per adesso a tratti, meno dal centrocampo dove era puntato il mirino del ct.