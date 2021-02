Al Gewiss Stadium con la rosa al minimo. Real, quante assenze contro l'Atalanta

Il Real Madrid continua a perdere pezzi pregiati in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Zidane ha convocato 19 giocatori per la sfida di questa sera al Gewiss Stadium, ma nell'elenco, oltre al terzo portiere, ci sono anche 5 giocatori militano con il Castilla e sono cresciuti nella cantera. Oltre a Sergio Ramos e Marcelo, Zidane è costretto a rinunciare anche a Benzema, che non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l’ultima gara di Liga vinta contro il Valladolid. Scelte obbligate quindi per Zidane, contro una Dea che ha dimostrato di saper far male a tutti, soprattutto ad una squadra incerottata come il Real Madrid.