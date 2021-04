Al-Khelaifi nuovo presidente dell'ECA: "L'unione è necessaria in questo momento cruciale"

Nasser Al-Khelaifi è il nuovo presidente dell'ECA, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, e dopo l'elezione ha detto le sue prime parole: "Sono onorato di essere stato nominato presidente dai miei colleghi membri del consiglio di amministrazione dell'ECA. La leadership, l'integrità e l'unione della nostra organizzazione non sono mai state così necessarie come in questo momento cruciale del calcio europeo. Fornirò il mio impegno incondizionato all'intera comunità calcistica: ciò significa a tutti i club membri dell'ECA di ogni nazione europea, ai tifosi e alle comunità che rappresentano. Insieme a tutti i miei colleghi membri del consiglio di amministrazione e club sto cercando di rafforzare l'ECA nel suo ruolo di voce legittima e unica dei club europei. Il nostro gioco, adorato da generazioni di tifosi, prospererà solo se unito, ed è nostro dovere come custodi del calcio adempiere a questo obbligo".