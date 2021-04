Alaba raggiunge Ribery nella storia del Bayern: è lo straniero con più presenze nel club

Con la maglia da titolare di questa sera contro il PSG, David Alaba raggiunge Franck Ribery in vetta alla classifica dei giocatori stranieri con più presenze col Bayern Monaco. Il difensore austriaco, così come l'attuale numero 7 della Fiorentina, hanno collezionato 425 presenze ufficiali in maglia Bayern Monaco.

425 – @David_Alaba makes his 425th appearance in all comps for @FCBayernEN, equaling @FranckRibery's record as the foreign player with the most appearances in professional football for the Bavarian Side. Legends. #PSGFCB #UCL pic.twitter.com/gYLNcgOz86

