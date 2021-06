Albertosi su Donnarumma: "Sono deluso, è andato via per qualche soldo in più"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato da MilanNews sull'addio di Gianluigi Donnarumma: "Sono deluso per come si è comportato con la squadra che lo ha lanciato giovanissimo e che ha continuato a farlo giocare. Ha lasciato il Milan per una questione economica, il club che lo ha fatto esordire e che gli ha dato tutto. Io sarei stato molto più riconoscente. Poteva diventare capitano, anzi lo era già stato, poteva giocare nel Milan per altri quindici anni, vista l’età. Per qualche soldo in più è andato al PSG, dove dovrà lottare per prendere il posto".

Il nuovo portiere rossonero sarà il francese Maignan. Riuscirà ad ambientarsi subito?

"Il portiere non deve trovare l’intesa con i compagni, deve solo parare: farlo in Francia o in Italia credo sia la stessa cosa. Sostituire Donnarumma non sarà facile, ma penso che i tifosi milanisti gli daranno fiducia, visto il comportamento di Gigio, per cui cercheranno di sostenerlo in tutti i modi"