All'Old Trafford è successo di tutto. Manchester United-Roma 6-2: gol e highlights

Un ottimo primo tempo, una ripresa da incubo. E la Roma esce da Old Trafford con un pesantissimo 6-2 contro il Manchester United. Doppiette di Cavani e Bruno Fernandes, a segno anche Pogba e Greenwood. Per la Roma in gol Dzeko e Pellegrini. In basso il video con gli highlights di una partita davvero incredibile.