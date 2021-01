All'Udinese basta De Paul: 0-1 contro lo Spezia. Gol poi il rosso: espulso anche Saponara

vedi letture

Importante vittoria dell'Udinese che ha battuto lo Spezia in trasferta grazie alla rete di De Paul su calcio di rigore. Con questo successo i friulani hanno staccato la squadra di Vincenzo Italiano in classifica e portandosi a 21 punti: resta a 18 invece la formazione ligure.

PRIMO TEMPO E RETE DECISIVA - Dopo un primo tempo brutto e senza occasioni, con Spezia e Udinese che hanno pensato soprattutto a studiarsi, nella ripresa la partita ha preso tutta un'altra piega, fin dai primi minuti, con i friulani che dopo aver sfiorato il gol con Roberto Pereyra hanno sbloccato la partita con un calcio di rigore di Rodrigo De Paul. Grande giocata di Deulofeu e ingenuità di Chabot che invece che temporeggiare ha affondato il tackle colpendo lo spagnolo e costringendo l'arbitro Di Martino a concedere il penalty: perfetto l'argentino dal dischetto che ha spiazzato Provedel. Da quel momento in poi la gara è stata piacevole con una girandola di cambi che ha combiato le caratteristiche delle due squadre, senza però che lo Spezia sia riuscito a reagire subito.

DUE ROSSI - Dal 76' all'86' due cartellini rossi: il primo per lo stesso Rodrigo De Paul, ingenuo a commettere il secondo fallo dopo essersi fatto ammonire poco prima, mentre il secondo per un disastroso Saponara, rimasto in campo soltanto per 20 minuti e altrettanto ingenuo a prendere due ammonizioni. Soprattutto dopo il primo rosso la partita è un po' cambiata, con lo Spezia che ha provato a farsi vedere dalle parti di Musso senza però impensierire quasi mai il portiere argentino, fino al fischio finale di Di Martino che dopo 5' minuti di recupero ha sancito il successo dell'Udinese che si è preso la rivincita dopo lo 0-2 dell'andata alla Dacia Arena.

Clicca qui per il live testuale di Spezia-Udinese