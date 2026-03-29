All'Under 19 manca un punto, ma Coletta non si accontenta: "Vinciamo anche contro la Turchia"

Dopo i successi – entrambi per 3-0 – contro Ungheria e Slovacchia, la Nazionale Under 19 di Bollini ha bisogno di un punto per accedere alla fase finale dell'Europeo: proverà ad ottenerlo contro la Turchia, nell'ultima gara del trittico, al Ceravolo di Catanzaro, dove 2700 persone si sono già assicurate il proprio biglietto per martedì. Oggi, per la squadra, giornata di scarico, con un leggero allenamento che si è svolto in mattinata e riservato ai giocatori che ieri non sono scesi in campo contro la Slovacchia.

La situazione di classifica: Italia e Turchia appaiate a quota 6

La classifica vede gli azzurrini primi nel girone a sei punti ma con una differenza reti decisamente migliore rispetto ai turchi, anche loro a sei punti grazie alle due vittorie contro gli stessi avversari. Solo una squadra si qualificherà per la fase finale dell'Europeo.

Coletta carica il gruppo: "Vittoria meritata, che bello tornare qui"

Il centrocampista romano del Benfica Federico Coletta, ha parlato ai canali ufficiali della federazione di quanto sia bello tornare a Catanzaro: “Venire qui ogni volta, con questa maglia, con questa squadra, con questo staff e con questo pubblico, è stupendo – ha ammesso Coletta –. Rappresentare la Nazionale, il tricolore, è un’emozione incredibile, e io cerco di fare sempre il meglio per aiutare la squadra. Quella contro la Slovacchia è stata una vittoria meritata, ora manca un’ultima partita e speriamo di vincere anche questa”.