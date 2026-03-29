Italia U19, battuta anche la Slovacchia: 3-0 firmato Mosconi, Liberali, Coletta. Martedì scontro decisivo

L’Italia Under 19 concede il bis e si avvicina sempre di più alla fase finale dell’Europeo. Dopo il successo all’esordio contro l’Ungheria, gli Azzurrini superano con un netto 3-0 anche la Slovacchia allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, davanti a circa 3.000 spettatori. Decisive le reti di Mosconi, Liberali e Coletta, che permettono alla squadra di Alberto Bollini di presentarsi all’ultima giornata della fase Elite a punteggio pieno. Sei punti e sei gol segnati, gli stessi della Turchia, che sarà l’avversaria decisiva nello scontro diretto di martedì.

La gara si mette sui binari giusti già nel primo tempo. Dopo un avvio vivace, con Iddrissou tra i più attivi, è Mosconi a sbloccare il risultato sfruttando al meglio un’azione ben costruita. La Slovacchia resta poi in dieci uomini per l’espulsione di Lajciak e l’Italia ne approfitta subito, trovando il raddoppio con Liberali su assist di Cocchi. Un uno-due che indirizza definitivamente il match, con gli Azzurrini padroni del campo. Nella ripresa il ritmo cala, anche a causa dell’espulsione di Sala che ristabilisce la parità numerica. Nonostante ciò, l’Italia mantiene il controllo e chiude i conti al 72’ con Coletta, bravo a finalizzare da vero attaccante. Nel finale la Slovacchia sfiora il gol con una punizione sulla traversa, ma il risultato non cambia. Ora l’ultimo passo: contro la Turchia basterà anche un pareggio per volare alla fase finale.

Le parole del ct Alberto Bollini

Alberto Bollini, allenatore della Nazionale Under 19, ha commentato così la prova dei suoi: "Bravi i ragazzi ad aver giocato con spensieratezza. Ci voleva il gol e segnando l’1-0 abbiamo incanalato la partita. La squadra sta mostrando grande disponibilità tattica, tecnica, emotiva: siamo in fiducia, abbiamo consapevolezza, e lo dimostriamo in campo e durante le giornate di lavoro. La gara contro la Turchia? La squadra deve andare a fare il proprio calcio, per vincere: un calcio libero, d’attacco, senza stare a pensare a fare calcoli. E con il pubblico calabrese, che ci tengo a ringraziare per la straordinaria risposta di tante famiglie e tanti bambini anche oggi, saremo più forti".