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Grande attesa a Catanzaro per l'Italia U19 di Liberali: già 2700 biglietti venduti

Grande attesa a Catanzaro per l'Italia U19 di Liberali: già 2700 biglietti vendutiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:04Altre Notizie
Tommaso Maschio

C’è grande attesa a Catanzaro in vista della sfida fra l’Italia Under 19 e la Turchia che vale la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria con la popolazione calabrese che sta rispondendo presente e a due giorni dalla sfida ha già acquistato 2700 biglietti per assistere alla sfida in cui sarà impegnato anche quel Mattia Liberali che è l’idolo di casa. Lo riferisce la FIGC sui propri canali ufficiali:

"A Turchia-Italia mancano ancora 48 ore, ma ci sono già 2.700 cuori azzurri pronti a sostenere la Nazionale Under 19 nella gara decisiva per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo in programma in Galles. Le prime due, contro Ungheria e Slovacchia, hanno fatto registrare complessivamente circa 6.000 spettatori, divisi tra i 3.000 del ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro e gli altrettanti che ieri al ‘San Vito-Gigi Marulla’ hanno spinto i ragazzi di Alberto Bollini alla seconda vittoria di fila.

Serve un ultimo sforzo per festeggiare una qualificazione che lo scorso anno l’Italia proprio a Catanzaro non riuscì a ottenere sebbene avesse chiuso la fase Elite senza sconfitte (un successo con la Francia e due pareggi contro Spagna e Lettonia): lo stesso Bollini, ma anche i giocatori, in questi giorni hanno ringraziato i tifosi e fatto diversi appelli al pubblico di Catanzaro, che anche martedì – come accaduto già nelle prime due partite – potrà accedere gratuitamente allo stadio, scaricando un biglietto sul sito ticketing.figc.it. Oggi, per la squadra, giornata di scarico, con un leggero allenamento che si è svolto in mattinata e riservato ai giocatori che ieri non sono scesi in campo contro la Slovacchia".

UEFA Under 19-Championship Galles 2026 | Fase Elite
Gruppo 6: ITALIA, Turchia, Slovacchia, Ungheria

Prima giornata (Mercoledì 25 marzo)
Slovacchia-Turchia 0-1
ITALIA-Ungheria 3-0

Seconda giornata (Sabato 28 marzo)
Turchia-Ungheria 3-2
ITALIA-Slovacchia 3-0
Classifica: ITALIA (d.r. +6) e Turchia (d.r. +2) 6, Slovacchia e Ungheria 0

Terza giornata (Martedì 31 marzo)
Ore 15: Turchia-ITALIA (Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, diretta Vivo Azzurro TV)
Ore 15: Ungheria-Slovacchia (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)

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