Alla Juve arriverà Di Gregorio. Ma Szczesny non farà un passo indietro: vuole restare

La Juventus potrebbe disputare l'intera stagione 2024/25 con un 'ingombrante' numero dodici. Cristiano Giuntoli che ha individuato in Michele Di Gregorio come portiere titolare della Juventus per la prossima stagione e ha praticamente chiuso l'accordo col Monza sulla base di un'offerta da venti milioni di euro deve fare i conti con la volontà del portiere polacco Wojciech Szczesny, di non lasciare il club bianconero a un anno dalla scadenza del contratto.

Szczesny nell'ultimo anno di accordo guadagnerà 6.5 milioni di euro netti e non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus, se non per una società altrettanto prestigiosa. Nel recente passato l'ex estremo difensore polacco ha chiarito che per lui il trasferimento in Saudi Pro League non è una possibilità: "Ho un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi", disse nove mesi fa.