Alla Juve conviene lo scambio Vlahovic-Lukaku? Per il serbo 14 gol in più nelle ultime 2 stagioni

L'estate di Dusan Vlahovic è una lunga e interminabile attesa. Aspetta di gettarsi alle spalle definitivamente la pubalgia e anche di conoscere il suo futuro, mai così nebuloso come in questi giorni. L’idea che aveva un anno e mezzo fa, quando ha detto sì alla Juventus dribblando le ricche offerte arrivate dalla Premier League, è rimasta la stessa: ha scelto la Signora per vincere e diventare grande ed è qui che vuole restare, anche senza coppe.

Un affare vantaggioso? Nel frattempo Vlahovic conta di poter aumentare ritmi e carichi di lavoro a partire da lunedì, quando la squadra tornerà ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi dall’allenatore al rientro dalla tournée negli Stati Uniti, e di essere pronto per giocare dall’inizio contro l’Atalanta, l’ultimo test prima del debutto in A. Lo scambio con Lukaku? Di sicuro - riporta La Gazzetta dello Sport - i tifosi hanno già scelto: fosse per loro, terrebbero tutta la vita Dusan. E i numeri sono dalla loro parte: Vlahovic ha 23 anni e Lukaku 30, scontato dire che l’affare, visto in prospettiva, non è vantaggioso per la Juventus.

Numeri a confronto. Le cifre delle ultime due stagioni, ovvero da quando il serbo è diventato titolare nella Fiorentina, raccontano che DV9 ha segnato più di Big Rom: il bilancio è di 43 a 29 a favore dello juventino, che ha una media di 0,49 centri a partita, contro lo 0,35 del belga. Dusan ha fatto meglio anche per occasioni create (86 a 70), tiri totali (230 a 173) e nello specchio (102 a 70). Vlahovic non è solo il futuro della Juventus, ma anche il presente, però i bianconeri devono fare i conti col bilancio e con le esigenze di gioco del tecnico, che da sempre preferisce elementi più esperti come Lukaku.