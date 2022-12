Alla ripresa l'Inter potrebbe cambiare veste tattica: Inzaghi pensa al doppio regista

Alla ripresa del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter ritroverà Marcelo Brozovic e proprio per questo Simone Inzaghi sta studiando una nuova veste tattica per la sua squadra. Nello specifico il tecnico nerazzurro potrebbe proporre un'Inter a due teste pensanti, con Brozovic e Calhanoglu in regia: il turco è piaciuto molto in assenza del croato, così ora Inzaghi potrebbe affidare la costruzione ad entrambi. Quando si abbassa uno, l'altro sale in verticale per ricevere o attacca lo spazio. Viceversa, sarà l'altro a muoversi. Ma entrambi avranno facoltà di avviare e costruire la manovra.