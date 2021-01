Allarme rientrato per Sanchez, solo un piccolo affaticamento. Può recuperare per Inter-Udinese

Sospiro di sollievo in casa nerazzurra in merito alle condizioni di Alexis Sanchez, le cui condizioni fisiche post Inter-Juve avevano destato qualche preoccupazione. Per l'attaccante cileno, infatti, si tratta solo un piccolo affaticamento. Un problema - sottolinea Sky Sport - che verrà gestito dallo staff medico con le precauzioni del caso con l'obiettivo di renderlo disponibile per Antonio Conte in vista della trasferta di Udine di sabato prossimo.