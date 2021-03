Allegri al Club di Sky: "L'allenatore è bravo quando vince. Calcio 'vecchio stile' non da buttare"

A Sky Sport parla Massimiliano Allegri, tecnico ospite del club della pay tv. In questo momento bisogna rimboccarsi le maniche: ho sentito i commenti per le eliminazioni, bisogna riflettere. Io sono sempre stato visto per quello che faceva da contraltare ai 'giochisti'. Non sono giusti loro o sbagliato io. Serve equilibrio. Ho avuto la fortuna di crescere con tecnici vecchio stile, non è tutto da buttare quello o questo. Serve equilibrio nella vita: sento parlare di gioco da dietro, va bene tutto, però il calcio è una cosa seria. Bisogna mettere i giocatori al centro, lavorarci. La tattica serve, ogni allenatore organizza la squadra ma poi ci lamentiamo in Europa di giocare contro singoli top. Serve farsi delle domande e lavorare nei settori giovanili. L'allenatore è bravo quando vince o crea valore, se porta risultati".