Allegri: "Contro il Napoli la Juve sarà senza i sudamericani. Cuadrado ha la gastroenterite"

vedi letture

Che partita può venire fuori domani? Con chi l'affronterà? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per la terza giornata di Serie A ha risposto così: "Domani sarà sicuramente una bella partita, affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici che è in un buon momento e ha vinto le prime due. Ho deciso di lasciare i sudamericani a casa, rientrerebbero tutti tra stanotte e domattina. Cuadrado è l'unico che poteva venire, ma ha avuto un attacco di gastroenterite e non è potuto nemmeno rientrare in Italia per degli accertamenti. Rientrerà il prima possibile. Ma questo non deve creare alibi, domani i giocatori che scenderanno in campo saranno in grado di disputare un'ottima partita".

La Juventus quindi andrà a Napoli senza Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Allegri